Mavi renkli yumurta 2 liradan alıcı buluyor



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun Karacasu Yaylasında 50 yaşındaki Güler Bayram oğlu Burak Bayram’ın getirdiği Ameraucana tavuklarını besliyor ve mavi renkli yumurtalarını satarak geçimini sağlıyor.Ameraucana tavuklarının en ilginç özelliği yumurtalarının mavi renkli olması. Pazarda mavi renkli yumurtaları satılığa çıkaran Güler Bayram’ın tezgahı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Güler Bayram, bu yumurtaların diğer yumurtalardan farklı bir özelliğinin de yumurta sarısının daha koyu renkli sarı olması olduğunu belirtti. Normal yumurtaların pazarda tanesi 1 buçuk liradan satılırken Ameraucana Tavuğunun yumurtası 2 liradan alıcı buluyor.

AMERAUCANA TAVUĞU

Ameraucana tavuk 1970’lerde Şili’den Amerika’ya getirilen Araucana tavuklarından elde edilmiştir. Ameraucana, tavuk ırkları arasında en eşsizlerindendir. Mavi yumurta genini korumak için geliştirilmiştir. Ana cins olan Araucana tavuklarının çabuk hastalanma ve ani ölümlerinin elimine edildiği bir ırk olmuştur. Hem standart boyutlu hem de ufak(bantam) varyasyonları bulunmaktadır. Yumurtaları açık mavi ve tonlarındadır. Yılda ortalama 150-200 adet yumurta üretirler.