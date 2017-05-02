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Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları Salı günü başladı. Toplantıların ilk oturumunda İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Gelir – Gider Kesin Hesap cetvellerinin incelenmesi talebi oy birliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilirken, Mudurnu İlçesi Çepni yaylası üstü, Başpoyra 1 membaasında yer alan Q=3.00lt./sn. kaynak suyununQ:1.00 lt/sn.lik kısmının kiralama süresi belirlenmesi talebi de incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.