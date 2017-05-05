Haber: BMA

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantıları Yaşar Yüceer Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların Cuma günü gerçekleşen oturumunda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mudurnu ilçesi Kaygana mahallesinde bulunan tapunun 7 parsel numarasında kayıtlı 7287,04 metrekarelik taşınmazın Devlet Hastanesi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne süresiz tahsis yapılmasına ilişkin ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. söz konusu yerin bedelsiz ve süresiz tahsisin uygun olduğu belirtilen her iki rapor da oy birliği ile kabul edildi.

Mudurnu ilçesi Ilıca köyü hudutlarında tapunun 101 ada, 201, 209, 211, 228 ve 277 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan Termal Turizm Tesis Alanı amaçlı ilave revizyon uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporunda kabul edildiği toplantıda 2017 Yılı İl Özel İdare bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü kısmında Kıbrıscık Hükümet Konağı bölümünde bulunan 20.000 TL ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul edilmesinin ardından yine aynı komisyonun İl Özel İdaresinin 2016 mali yılı gelir-gider kesin hesap cetvellerinin onaylanması ile ilgili raporu da kabul edildi.

Toplantıda daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda Gerede Köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 662.750 TL. ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, Yeniçağa Köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 100.000 TL ödeneğin Yeniçağa Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, Mudurnu Köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 280.000 TL ödeneğin Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, Göynük Köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 400.000 TL ödeneğin Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, Seben Köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 150.000 TL ödeneğin Seben Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına karar verildi.

Toplantı Mengen ilçesinde kapatılan Pazarköy Belediyesi tarafından uygulamaya konulan imar uygulamasının kaldırılması yada vatandaşların sıkıntılarının dinlenerek bir çözüm bulunması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi ile sona erdi.

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantıları 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek oturumla tamamlanacak.