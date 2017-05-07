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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • Mayıs Ayı toplantıları sona erdi

    İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantıları Cumartesi günü gerçekleşen oturumla sona erdi. Son toplantıda 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

    07 Mayıs 2017 Pazar 06:05
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    Mayıs Ayı toplantıları sona erdi

    Haber: BMA

    Yaşar Yüceer Başkanlığında 2 Mayıs Salı günü başlayan İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantıları sona erdi. Hafta boyunca gerçekleşen toplantıların son oturumunda ilk olarak Mudurnu ilçesinde bulunan özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Raporda, Mudurnu ilçesinde bulunan Özel Erişken Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki koşullarının yeterli olduğu, eğitim koşullarının iyi olduğu sonuç itibariyle özürlü ve engelli öğrencilerin topluma kazandırılması yönünde günlük yaşamla ilgili becerilerin kazandırıldığı, okulun başarıyla hizmet verdiği belirtildi.

    Plan ve Bütçe komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Mengen ilçe köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 483.200 TL. ödeneğin Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasının kabul edildiği toplantıda, Merkez ilçe Yenipelitçik Köyü Merkez ve Fırınlık Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi talebi oy birliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

    Kıbrıscık ilçe köylerinin muhtelif ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gerekli olan 15.000 TL. ödeneğin Kıbrıscık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Meclis tatil ayı haziran olarak kararlaştırıldı. Haziran Ayının tatil olacağı İl Genel Meclisinde temmuz Ayı toplantılarının 3 Temmuz Pazartesi günü başlamasının kararlaştırılmasıyla toplantılar sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Mayıs, Ayı

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