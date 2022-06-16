Mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı

Haber: S. Özge Yücel

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve %18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

Doğu Marmara bölgesinde kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Mayıs ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 252 konut, Sakarya' da 2 312 konut, Düzce'de 702 konut, Bolu'da 565 konut ve Yalova'da 1 327 konut satışı gerçekleşmiştir.

BOLU’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayında Bolu İlinde 565 konut satıldı.

KOCAELİ'DE KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Mayıs ayında Kocaeli İlinde 3 252 konut satıldı.

SAKARYA’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayında Sakarya İlinde 2 312 konut satıldı.

DÜZCE’DE KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayında Düzce İlinde 702 konut satıldı.

YALOVA’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayında Yalova İlinde 1 327 konut satıldı.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 5 BİN 962 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin, 135 konut satışı ile Yalova, 122 konut satışı ile Sakarya izledi.