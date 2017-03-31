Haber: Esra Öztürk

Bolu’nun Mudurnu ve Taşkesti ilçelerinin kaymakamlıklarının resmi sitelerinden çocukları üzen bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Mudurnu ve Taşkesti sınırları içerisinde çocukların tehlikeli eğlencesi olan maytap ve torpillerin ikinci bir emre kadar yasaklandığı açıklandı. Neden olarak ise çevre sakinlerinin çıkan gürültülerden ve patlama seslerden rahatsız olup korktukları belirtildi.

Açıklamanın devamında ise bu kurala uymayanların hakkında işlem yapılacağı belirtildi.