Mazbata almaya yüzlerce vatandaşla gitti

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 52.7’lik bir oy oranı ile Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan mazbatasını Bolu Adalet Sarayında aldı. Tanju Özcan, Adalet Sarayına yüzlerce vatandaş ve partililerle birlikte gitti. Tanju Özcan, Bolu Adliyesi’nde ilk olarak eşi, oğluyla birlikte Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han’ın makamına geçti. Özcan daha sonra Seyfi Han’la birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kazım Karsu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, seçilen Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile partililerin katılımıyla mazbata töreni için Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonuna geldi. Mazbata töreninde ilk olarak Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen konuşma yaptı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Taner Gülşen konuşmasında, “Bugün değerli başkanımızın mazbatasını takdim etmek üzere burada hepinizi ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Demokrasinin bayramı olarak hepimizin ifade ettiği huzurlu ve sükun içerisinde, olgunlukla geçen bir seçimden sonra mazbatasını seçimden başarıyla çıkan Başkan beye takdim etmek için burada bulunuyoruz. Öncelikle Bolu halkına, ülkemize, tüm demokrasinin bileşenlerine, ülkemizin tüm vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hep olgunlukla nice seçimler olur ülkemizde, ülkemizin geleceği için iyi günler olur, bunu temenni ediyorum” dedi.

Hakim Taner Gülşen’den sonra sözü alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuşmasında şunları söyledi: “7 yıl 9 ay içerisinde bu benim 5’inci mazbatam. Yani 4 kez milletvekili olarak seçilmiştik. En son milletvekili seçilmemizin üzerinden 7 buçuk ay geçtikten sonra da bu sefer Bolu halkımız bizi belediye başkanı olarak seçti, görevlendirdi. Ben öncelikle tüm Bolu halkına çok teşekkür ediyorum. Yüksek bir oy oranıyla kazandık. Yaklaşık yüzde 53’lük bir oy aldık. Tabi aradaki fark da fazla olunca yargı mercilerimizi de itirazlarla meşgul etmemiş olduk. Ve heralde Türkiye’deki ilk mazbatalardan bir tanesini de biz burada alıyoruz. Seçim sonuçları göstermiştir ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti seçmeninden değil AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisinden büyük bir teveccüh görmüşüz. Biz daha önce söz vermiştik,’Türkiye’nin en tarafsız belediye başkanı olacağız’ iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Tabi bu çalışmalarımız sırasında da halkımızın desteğinin ve hayır dualarının da hiç eksilmemesini diliyorum.”

Konuşmasında hedeflerinden de bahseden Belediye Başkanı Özcan ayrıca, “İnşallah Bolu’yu yapacağımız çalışmalar neticesinde Türkiye’nin en güzel şehirlerinden, parmakla gösterilen şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Nihai amacımız vatandaşımızın esnafımızın belediyeden bahsederken ‘Allah razı olsun’ diye bahsetmesi. Peki biz belediye başkanlığından ne bekliyoruz, ‘Sadece iyi anılmayı bekliyoruz.’ Kendi çıkarımız, kişisel bir beklentimiz yok. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklar için çalışıyoruz. Allah-ü telanın takdir ettiği ömür sona erince de mezarımız da bu topraklarda olacak. Amacımız bizden sonraki nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın ‘Tanju Özcan diye biri geldi. Allah razı olsun, şu hizmette bulundu. Mekanı cennet olsun’ denmesi” diye konuştu.

Özcan konuşmasının sonunda ise özellikle annesi, babası ve ailesine teşekkür ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Tanju Özcan’a Bolu Belediye Başkanlığı Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Taner Gülşen takdim etti. Mazbatasını alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet Sarayı çıkışında kendisini bekleyen yüzlerce vatandaş ve partililerin coşkulu tezahürat ve alkışlarıyla karşılandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 14:17