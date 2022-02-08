Mazot ve Gübre destek askı listeleri açıklandı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz merkez ve ilçelerinde 2021 Yılı Mazot ve Gübre Ödemesi Desteğine başvuran ve gerekli şartları sağlayan üreticilere ait askı listeleri işletmenin kayıtlı olduğu köylere göre köylerimizde veBolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Web sitesinde askı listeleri yayınlandı.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şu ifadelere yer verildi:

“İlgili üreticilerin listeleri kontrol ederek askı süresi ve takiben varsa itirazlarını 18.02.2022 mesai bitimine kadar İl/İlçe Müdürlüklerimize yapmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur. Merkez ve ilçelere ait askı listeleri eklerde yer almakta olup; Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.”

ASKI LİSTELERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

https://bolu.tarimorman.gov.tr/Duyuru/474/2021-Yili-Mazot-Gubre-Listeleri-Askida?fbclid=IwAR0K0zjOxYGmV7UbsqkbkU26G_M2a2DBix2ud3j9xIjL0qdoPygvQ5Qdwuw

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 11:48