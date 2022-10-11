Mazot ve şekere zam

Haber: Nesrin Altıntaş

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı. Son olarak dün motorin grubunda 1,53 TL fiyat artışı yaşandı.

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4’üncü kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE OLDU?

Benzin: 20,63 TL

Motorin: 27,11 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 27,21 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 27,25 TL

ŞEKERE YÜZDE 8 ZAM

Mart ayında yüzde 31, Haziranda ise yüzde 36-66 aralığında zamlanan şeker fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Bu artışın ilerleyen günlerde market raflarına da yansıması bekleniyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Böylece Türkşeker’in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL’den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker’in kilogram başına 15 TL’den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil.

SEKTÖR 20 GÜNDÜR ŞEKER BULAMIYORDU

İstanbul Şekerciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, zam beklentisi nedeniyle yaklaşık 20 gündür şeker temin edinemedikleri bilgisini verdi. Zam kararının ardından Türkşeker’in dağıtım yerlerine gönderdiği bilgilendirme notunda ise, şeker satışlarının bugün itibarıyla başlayacağı belirtildi.

VATANDAŞA DA YANSIYACAK

Öte yandan, Mart ayında şekere yüzde 31 oranında zam yapan Türk Şeker, Haziranda ise yüzde 36,3 ila yüzde 66,6 oranlarında yeni bir zam daha yapmıştı. Bu artışların gelecek günlerde perakende fiyatlara da yansıması bekleniyor. Öte yandan şekere yapılan zamlara karşın, birde 1 ton sınırlaması getirildi.