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MEB açıkladı

Okulların açılması ile birlikte temaslı veya pozitif olan öğrencilere ne olacağı merak konusu oldu. MEB, Kovid-19 hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verileceğini duyurdu.

MEB açıkladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Öğrecilirin pozitif veya temaslı olması durumunda ne olacağıyla ilgili MEB'den yapılan açıklamada "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır." denildi.

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