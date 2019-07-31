MEB Bakanı Selçuk Bolu’ya geliyor

Bakan Selçuk'un Pazartesi günü ilimize geleceği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilmesinden sonra ilk kez Bolu’ya gelecek.

MEB Bakanı Selçuk Bolu’ya geliyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından bir kesim tarafından olumlu karşılanan fakat hala daha eğitim öğretim tarafından bekleneni bir türlü veremeyen ve özellikle bazı eğitim sendikalarının hedefi haline gelen Ziya Selçuk, pazartesi günü ilimizde olacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan öğretmen eğitim yöneticileri ile bir araya gelecek olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önce Bolu Valiliğini ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile bir araya geleceği, İlimizdeki eğitim ve öğretim hakkında bilgiler alacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 13:19
Esra Öztürk

Esra Öztürk

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursaspor Mustafa Durak ile anlaştı!
Bursaspor Mustafa Durak ile anlaştı!
  1. Bolu

banner129