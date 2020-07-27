“MEB Öğretmenlerin Hizmet Puanlarını Hesaplayamıyor”

Haber: C. Kutay Aykan

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet puanı kriterlerinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin öğretmenler arasında yeni ayrışma ve tartışmalara yol açacağı ve öğretmenlerin kriterlerin tamamına erişme şansı olmadığından eşitsizlik yaratacağını belirten Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz “MEB, 1 milyon Öğretmeni ilgilendiren hizmet puanı kriterlerinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeyi 19.6.2020 tarihinde yürürlüğe koymuştu. Eğitim-İş olarak hizmet puanının hizmetle ilgili olması gerektiği, yeni uygulamanın öğretmenler arasında yeni ayrışma ve tartışmalara yol açacağı, tüm öğretmenlerin kriterlerin tamamına erişme şansı olmadığından eşitsizlik yaratacağı ve geçmişe dönük belgelerde yapılacak uygulamalar ile yer değiştirme döneminde haksızlıkların ortaya çıkacak gerekçeleri ile konuyu yargıya taşımış ve Bakanlığı uygulama için yargı denetimini beklemesi için uyarmıştık. Çıkabilecek bir yargı kararında ortaya çıkacak kaosun sorumlusunun MEB, mağdurunun ise öğretmenler olacağı uyarılarımıza kulak tıkayan Bakanlık kendi koyduğu kuralları sisteme yansıtmakta, öğretmenlerin hizmet puanlarını hesaplamakta sınıfta kalmış, günlerdir sorunu çözememiştir” dedi.

“ÖĞRETMENLERİN HİZMET PUANLARI BORSA ENDEKSİ GİBİ ARTMAKTA VE/VEYA AZALMAKTADIR”

Öğretmenlerin hizmet puanları borsa endeksi gibi artmakta ve/veya azalmaktadır diyen Korkmaz “Bu artış ya da azalışların izahı da olmadığından öğretmenler arasında haklı bir kuşku uyandırmaktadır. Eğitim-İş olarak; uygulamanın yürürlüğe girmesi ile fark ettiğimiz, öğretmenlerimizin ise uygulamanın başlaması ile canlı canlı yaşadıkları; 2011 öncesi alınan ödüllerin (Teşekkür, Takdir, Aylıkla Ödül) puan dışı bırakılarak büyük oranda iktidar yandaşlarına dağıtılan belgelerin puan yapılması, zorunlu hizmet ek puanının, İYEP kursları ve belleticilik gibi görevleri yerine getiren öğretmenlerin geçmişe dönük uygulanmaması gibi sorunları çözümsüz olarak beklemektedir. Bu şartlar altında başlatılan yer değiştirme sürecinde bu kadar kısa sürede mağduriyetlerin önüne geçilemeyeceği açıktır. MEB il içi yer değiştirme takvimini uzatmalı, şeffaflık içinde adil puan hesaplamalarını tamamlamalı, öğretmenlerin puanları ile ilgili kaygılarını giderdikten sonra yer değiştirmeleri gerçekleştirmelidir. Puanı ile ilgili kaygısı, tespiti ya da hata olan öğretmenlerin yazılı talepte bulunmalarını tavsiye ediyoruz. MEB unutmamalıdır ki bir öğretmenin puanındaki hata aynı branştaki birçok öğretmeni etkileyecektir. Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.