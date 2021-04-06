“MEB uzaktan eğitim kararı almalıdır”

Haber: N. Halid Altundal

Son haftalardaki olağanüstü vaka artışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen okullarda öğretmen ve öğrencilerin risk altında olması Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram’ın gündemindeydi. Erhan Bayram yaptığı açıklamada vaka artışlarının oluşturduğu riske dikkat çekerek okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi gerektiğini bildirdi.

“BİRÇOK İLİMİZDE ARA SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMİŞTİR”

Bayram yaptığı açıklamada, “Günlük vaka sayıları son haftalarda sürekli artan bir seyir izlemektedir. Nitekim sayı 45 binlere dayanmış durumdadır. Gün geçmiyor ki, yurdun dört bir yanından Covid-19 virüsü nedeniyle hastalanan ya da hayatını kaybeden bir meslektaşımızın acı haberini almayalım. İlimizde de pek çok eğitim çalışanı ve öğrencimizin de Covit (+) olduğu bilgileri gelmektedir. Hatırlanacağı üzere Mart başında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla yeni kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Hali hazırda İlimiz de çok yüksek risk grubundandır. Birçok ilimizde ara sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmiştir” dedi.

“MEB UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALMALIDIR”

Bilim insanlarının açıklamalarına göre yeni mutant virüsün özellikle 0-9 yaş grubunda hızlı yayıldığı ve etki gösterdiğini belirten Bayram açıklamasının devamında, “Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın bugün yaptığı ‘65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39’dan yüzde 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız’ paylaşımı da bu gerçeği doğrulamaktadır. Böyle bir durumda MEB Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, hem eğitim çalışanlarının hem de öğrencilerimizin sağlığının riske atılmaması için, ara sınıflarda olduğu gibi, okul öncesi ve ilkokullarımızda da tam zamanlı uzaktan eğitime geçme kararı almalıdır” ifadelerini kullandı.

“KASIM 2020’DEN İTİBAREN AŞI KONUSUNDA SÜREKLİ ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Bayram son olarak ise şunları aktardı: “Hatta, daha ileri ve gerekli bir tedbir olarak, LGS ve YKS eşiğindeki öğrencilerimizin hazırlık programları devam etmek kaydıyla, Ramazan ayı boyunca tüm kademeler itibariyle uzaktan eğitim kararı da alınabilecektir. Bu sürede de tüm eğitim çalışanlarının aşılanması programı hızla tamamlanmalıdır. Türk Eğitim Sen olarak Kasım-2020’den itibaren aşı konusunda sürekli çağrı yapıyoruz. Çünkü görülmüştür ki, aşılama programı tamamlanmadan tedbirlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün olamayacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın öncelikleri güncellemesi ve öğretmenlerin aşılanması için imkanları zorlaması elzemdir.”