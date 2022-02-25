MEB’den faydalı eğitim!

Haber: Okay Özcan

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme” kursları Bolu’da faaliyetlerine devam ediyor. Yaş grubu fark etmeksizin kursa katılan vatandaşlar, boyama, el işi, dikiş gibi beceriler kazanarak o alanda uzmanlaşıyor. Hayat Boyu Öğrenme kursuna başvuran vatandaşların ilkeleri şunlara dayanıyor: a) Hayat boyu öğrenme b) Bilimsellik ve bütünlük. c) Geçerlilik. ç) Gönüllülük. d) Herkese açıklık. e) Her yerde eğitim. f) İhtiyaca uygunluk. g) İş birliği ve eş güdüm. ğ) Planlılık. h) Süreklilik. ı) Yenilik ve gelişmeye açıklık. Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Kursiyerlerinin, bireysel gelişimlerini sağlayarak onlara mesleki bilgi ve beceri kazandırmayı, iş gücü piyasasına yönelik nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor.