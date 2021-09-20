MEB’den öğrencilere eziyet



Haber: Ceylan Beykoz

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bilindiği üzere 6 Eylül’de başlamıştı. Öğrenciler eğitimlerini pandemi kuralları çerçevesinde devam ettiriyor. Yaklaşık 1 buçuk seneleri heba olan öğrencilerin önüne sürekli engeller çıkmaya devam ediyor. Bolu Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri sene başında, okulları deprem tadilatına gireceğinden dolayı Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin hemen arkasında bulunan okula yerleştirildiler. Şimdi ise okulun sadece 4.sınıf öğrencileri başka bir okula gitmekle karşı karşıya kaldılar. Durumu öğrenen veliler ayaklanarak okulun kapısına dayandılar.

Okulda eğitim gören başka sınıfların velileri, sınıfların küçük olmasından dolayı şikayetçi olması sonucu, 2. Sınıfın velileri şikayetçi olurken maalesef 4. Sınıfın öğrencileri başka okula gönderilmesi büyük tepkilere neden oldu. Çocuklarının okuldan okula taşınmasını istemeyen veliler Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe hazırlayarak, durumun bir an önce açıklığa kavuşmasını bekliyorlar.

“ÇOCUKLARIMIZIN BU REZİLLİĞİ ÇEKMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Sınıf Annesi Hatice Biltekin, “Okulumuzu kapattılar güçlendirme olacağı için. Daha sonradan vazgeçildi galiba şuanda okulda hiçbir işlem yok. Pandemi süresince okulda tadilat yapılmadı sonra bizi getirdiler bu okula şimdi de başka bir okula yönlendiriyorlar. Çocuklarımızın bu rezilliği çekmesini istemiyoruz. Gerekirse Milli Eğitime Kadar çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. Hiçbir açıklama yok, bizim iznimiz yok ve onaylanmış her şey bu saçma bir şey yani” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİN BİLGİSİ BİLE YOK”

Okul Müdürünün konu hakkında gerekli açıklamaları yapmadığını ifade eden Sınıf Annesi Ayşe Epçim, “Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Bize açıklama yapmak zorunda, hiç yapamıyorsa öğretmenlerden haber gönderir bütün velilere toplantı yapar, bize durumu izah etmesi lazım. Ben oradan buradan duyuyorum, öğretmenlerin bilgisi bile yok” dedi.

“BU ÇOCUKLAR BU OKULA SIĞAR MI? SIĞMAZ MI?”

Sınıf Annesi Özge Erel“Bu okula gelmeden önce Köroğlu İlkokulunda ki sınıf kapasitesi belli, bu okulun kapasitesi belli, en başta o zaman buraya getirmeyeceklerdi. Matematiksel hesap yapacaksın, bu çocuklar bu okula sığar mı? Sığmaz mı?” diye konuştu.

MÜDÜR ÇEKİM YAPILMASINA İZİN VERMEDİ

Velilerin açıklamasından sonra okul müdürü geldi. Okul bahçesinde velilere açıklama yapan okul müdürü basın mensuplarının çekim yapmasına izin vermedi. Okul müdürünün açıklamaları sonrası veliler, 4.sınıfların okullarında devam etmelerini, dilekçe ile valiliğe bildireceklerini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirttiler.