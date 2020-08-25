MEB’den yeni açıklama

Haber: Ceylan Beykoz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğine ilişkin açıklama yapılmıştı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı iş ve işlemlerine ilişkin illere dün gönderilen yazıda, kronik rahatsızlığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak işlemler belirlendi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.