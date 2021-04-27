MEB’ten sınav açıklaması

Haber: Onur Akçelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs vaka artışlarının yaşandığı ülkemizde yeni alınan kararlar ve tedbirler açıkladı. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da bir duyuru yapıldı. MEB duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.”