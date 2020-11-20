MEB’ten yeni açıklama

Haber: N. Halid Altundal

Son açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında Mili Eğitim Bakanlığı 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceklerini bildirmişti. Bakanlık açıklamasında “Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar” ifadelerine yer vermişti.

OKUL ÖNCESİ VE KREŞLER İÇİN YENİ KARAR

MEB, yaptığı son açıklama ile okul öncesi ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı alındığını duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında; haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır” denildi.