MECBUREN DENEYECEĞİM !

Yaşadığımız zaman diliminde iyi yaşamak için her şeyin güncel olması gerekiyor. Örneğin bilgisayar programları, tabletlerde ve telefonlardaki uygulamalar güncel olursa cihazlar da o kadar verimli çalışır. İşte bunun için bir yazılımcı yazdığı programı her zaman takip eder ve güncel tutmaya çalışır. Bazen keşke her konuda programcılar kadar günceliğe değer verebilsek diye düşünüyorum. Bazı konularda çok eski ve güncellemeye muhtaç olan şeyler var. Sistemler güncellenmediği için insanlar çok sıkıntılı durumlarda kalabiliyorlar.

Niye mi böyle yazıyorum

Bilgisayarın başında çalışırken bir yandan da sosyal medya gruplarını takip ederim. Çünkü bazı paylaşımlarda farkında olmadığım yaşamları ve olayları görürüm. Geçtiğimiz günlerde yine bilgisayarda çalışırken sosyal medya engelli gruplarına yazılan bir mesaj dikkatimi çekti. Mesajı ve altına gelen yorumları dikkatlice okudum. İzin verirseniz isim vermeden mesajı kısaca paylaşmak istiyorum

“iyi günler arkadaşlar ben bir polis memuruyum. Bir engelli kardeşim var. İşim dolaysıyla kardeşimle ayrı evlerde ayrı şehirlerde yaşıyorduk ancak babam vefat edince ben kardeşimle daha iyi ilgilene bilmek için kardeşimin yanına tayin isteyerek geldim. Aynı evde yaşamaya başladık. Ancak bilmeden ona kötülük ettim sanırım. Çünkü aynı evde yaşamaya başlayınca kardeşimin engelli maaşı kesildi tekrar maaş alması için ne yapmam gerekli ?”

Bu mesajın altına gelen yorumlarda şöyleydi

“Senin maaşınla eve giren gelir sınırı aşmış olmalı kardeşinin engelli maşını tekrar almasını istiyorsan ikamet adresini ayrı bir evde göster.”

Mesajı yazan polis arkadaşın bu yoruma verdiği tepki: “Ben bir polisim görevim böyle şeyleri engellemek ancak sistem yüzünden şimdi böyle bir olay yaşıyorum. Kardeşimin iyi yaşaması için bu paraya ihtiyacı var. Mecburen dediğinizi deneyeceğim.”

Bunları okuyunca şöyle bir düşündüm. İnsanlar hakkı olanı almak için illa bu tip şeylere mi başvurmalı? Bakın güncellemediğiniz sisteminiz yüzünden görevi böyle şeyleri engellemek olan bir güvenlik görevlisini bile böyle bir şey yapmak zorunda bırakıyoruz. Çünkü engellenen bireyleri devlet bile birey olarak kabul etmiyor. Annesinin babasının ya da kardeşinin kazandığı paraya bakıyor. Aslında bir bakıma engellenen kişiyi ailesine muhtaç bırakıyor.

Merak ediyorum bu engelli maaşı kanununu bu şekilde çıkaranlar. Acaba annelerini babalarının kazandığı parayla mı yaşıyordu. Burada bir engellenen olarak bir kez daha söylüyorum. Annemin Babamın veya kardeşlerimin kazandığı paradan bana ne? onlar kazandıklarını benimle paylaşmak zorunda mı? Madem engelli maaşı diye bir şey var. Bu maaşı verirken niye direk engellenen kişinin kazandığına ya da kazanmadığına bakmıyorsunuz bu paranın verilmesindeki amaç engellenen bireylerin başka kişilerin eline muhtaç olmasını biraz olsun önlemek değil mi?

Gerçi engelli maaşı ve bakım parası gibi şeyleri ben yetkili olsam farklı bir şekilde kullanırım yani insanları eve kapanmaya teşvik etmem örneğin güvenli iş yerleri oluştururum çalışabilecek durumdaki arkadaşlarımızı yeteneklerine göre bu güvenli iş yerlerinde çalışmasını sağlarım. Bakım parasını da vermem onun yerine özel yetişmiş, özel eğitim almış arkadaşlarımızı ihtiyaç duyulan yere yönlendiririm. Çünkü bakım parası denilen şey annelerinde evde oturmasına yol açıyor.

Bakın sevgili yetkililer alın size güncel sistemin nasıl olması gerektiğinin kısaca anlatım. Biz hep bu tür sistemlerin insanların hayatını kolaylaştırması gerektiğini unutuyoruz. Bir kere yaptık mı? Oldu diyoruz. Yani masaldaki gibi keloğlana padişahın kızını veriyoruz sonra keloğlan nasıl? Ne yapıyor? Kızla mutlumu diye bakmıyoruz.

Bu sistemleri hayat şartları ve insanların mümkün olduğu kadar özgür yaşamasını sağlayacak insanları çalışmaya teşvik edecek şekilde düzenlemeliyiz. Ancak o zaman yukarıda anlatmaya çalıştığım olaylar gibi olayları yaşamayız ve engelleri ortadan kaldırıp herkesin daha özgür olduğu bir dünyada yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan yazılar…