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    • Meclis karar verdi, 65 yaş üstü vatandaştan ücret alınacak

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2’inci Oturumunda 65 yaş üstünden artık mesire alanlarına gidiş – dönüş ücreti alınacak. CHP’li komisyon üyelerinin bu karara, 65 yaş üstü vatandaştan ücret almanın kanuna aykırı olduğunu belirtmesine rağmen madde oy çokluğu ile kabul edildi.

    10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:39
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    Meclis karar verdi, 65 yaş üstü vatandaştan ücret alınacak

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2’inci Oturumunda vatandaşları yakından ilgilendiren şok bir karar çıktı. Oy çokluğu ile alınan karara göre Bolu Özel Halk Otobüsleri Gölcük, Abant gibi mesire alanlarına gidiş – dönüşte 65 yaş üstü vatandaşlardan artık ücret alacak ayrıca ücretsiz aktarmaların yerini indirimli kart alma maddesi komisyon tarafından ret edildi.

    KANUNA AYKIRI

    Bolu Belediye Meclisinden çıkan bu karara CHP’li komisyon üyelerinden maddenin kanuna aykırı olması nedeni ile itiraz geldi. 4 CHP’li komisyon üyesi adına söz olan Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Plan – Bütçe Komisyon Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy, “Cuma günü komisyon olarak toplanarak bu kararı onaylamadık. Sonrasında kararı imzalamak amaçlı pazartesi günü toplantı yapmaya karar verdik. Pazartesi gün ki toplantıyı daha sonra ertelediler. Ardından Salı günü olmasına karar verdik. Salı günü toplandığımız Cuma günü aldığımız kararla alakası olmayan bir durumla karşılaştık. Cuma günü anlaştığımız komisyon üyeleri bu kararı onaylamaya karar verdi. Burada 65 yaş üstünde ki vatandaşların otobüslerden ücretsiz yararlanması kanun olarak geçmektedir. Belediye meclisinde kanuna aykırı bir karar almamızın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kararı almamız sonradan başımızı ağrıtacak. Ayrıca yapılan tespitler bahsedilen bölgeye 65 yaş üstü vatandaşların gitme oranında düşük olduğu anlaşılmaktadır. Araçlarda 65 yaş üstü vatandaşları taşımaktan ücret alarak ödüllendirilmektedirler. 65 yaş üştü kişileri ücretsiz taşımaları için almış oldukları bedele rağmen buradan bir bedel talep etmelerinin uygun olmadığı görüşündeyim. Bunun için arkadaşlarım ve ben bu kararı onaylamadık” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Mayıs, Ayı

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