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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Meclis kürsüsünde vefanın adı; Ali Ercoşkun

    Bolu’nun unutulmayacak isimlerine rahmet, Bolululara başsağlığı diledi

    25 Ekim 2017 Çarşamba 11:25
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    Meclis kürsüsünde vefanın adı; Ali Ercoşkun

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, geçtiğimiz günlerde Hakk'ın rahmetine kavuşan milli futbolcu Çetiner Erdoğan, Şoförler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk ve Yukarı Çarşı esnaflarından Adnan Varlık’ı Meclis kürsüsünde anarak, “Bolu için önemli şahsiyetlerdi. Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlarına sabırlar diliyorum” dedi. Ercoşkun’un bu önemli şahsiyetlere yönelik Bolu halkının duygularına tercüman olan vefa dolu sözleri Meclis Genel Kurulu’nda alkışlarla karşılandı.

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TBMM Genel Kurulu’ndaki kanun teklifi görüşmelerinde söz alarak Meclis kürsüsüne çıktı.

    Milletvekili Ercoşkun, yaptığı kürsü konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Hakk'ın rahmetine kavuşarak ebediyete intikal eden milli sporcu Çetiner Erdoğan, Şoförler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk ve Yukarı Çarşı esnaflarından Adnan Varlık’ı andı. Milletvekili Ercoşkun, Bolu’nun önemli şahsiyetlerine vefasını gözler önüne serdiği konuşmada, şunları söyledi:

    “BOLU İÇİN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERDİ”

    “Bolu açısından geçtiğimiz hafta bazı üzücü vefatlar söz konusu oldu, bunu da buradan belirtmek istiyorum. ‘Boluspor fırtınası’ olarak bilinen ve şanlı Boluspor forması yanında gerek Ümit Millî Takımı gerekse de A Millî Takım formasını taşıyan Çetiner Erodoğan vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yine, Şoförler Odası Başkanımız Sayın Nihat Alpat Öztürk ve Yukarı Çarşı esnaflarından Adnan Varlık da vefat ettiler. Bolu için önemli şahsiyetlerdi. Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlarına sabırlar diliyorum.”

    Milletvekili Ercoşkun’un Bolu’nun önemli şahsiyetlerine yönelik bölge halkının duygularına tercüman olan vefa dolu sözleri Meclis Genel Kurulu’nda alkışlarla karşılandı.

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