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05 Aralık 2017 Salı
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    • Meclis mesaiye devam ediyor

    İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Salı günü gerçekleşen oturumunda dört madde görüşülerek karara bağlandı.

    05 Aralık 2017 Salı 12:08
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    Meclis mesaiye devam ediyor

    Haber: Semih BAYKAL

    Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantılarının Salı günü gerçekleşen oturumunda meclis üyeleri İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Kıbrısçık İlçe Özel İdare Müdürlüğü kısmında (Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri) bölümünde bulunan 40.000 TL. ödeneğin İlçe Özel İdare şantiye binası yapımında kullanılmak üzere Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinde bulunan Dörtdivan İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde bulunan ödenekten, Yağbaşlar ve Ömerpaşalar köylerine kilitli parke taşı yapımı için 25.000 ödeneğin Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporu görüşerek oy birliği ile kabul etti. Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan 36.700 TL. ödeneğin tahsis değişikliğinin yapılmasının uygun olduğu belirtilen komisyon raporunun da kabul edildiği toplantıda Mudurnu ilçesi, Kovucak köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi talebi de oy birliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Aralık, Ayı

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