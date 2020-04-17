Meclis olağanüstü toplandı

Haber: BMA

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle İl Genel Meclis toplantıları İçişleri Bakanlığı tarafından ertelenmişti. Fakat İl Genel Meclisi vatandaşların ihtiyaçlarını ve talepleri karşılaşmak adına Olağanüstü toplandı.

Yaşar Yüceer başkanlığında, sosyal mesafe kuralına uyularak ve gerekli tedbirler alınarak gerçekleşen toplantıda Bolu ve ilçeleri ile ilgili toplam 23 madde görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca yapılan gizli oylama sonucu İl Daimi Encümen üyeliğine Dursun Fidan, Tevfik Ay, Salih Şener seçilirken, Meclis İhtisas Komisyonları da oy birliği ile yeniden oluşturuldu.

Komisyonlar şu şekilde oluştu:

Plan Bütçe Komisyonu: Şahin Serin, Zerrin Yavuz Açıkalın, Ümit Doğangün, Hüseyin Özçelik, Eyüp Beşli, Alaattin Karadoğan

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mazhar Bozoğlu, Yaşar Yüceer, Erhan Beykoz, İsmail Akman, Ali Kemal Atay, Erdoğan Yetkin, Yusuf Mintaş

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Mehmet Özkan, Dursun Fidan, Bedri Pehlivan, Salih Acar, Üzeyir Ercivan

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hüseyin Şenkan Aykan, Salih Şener, Tevfik Ay, Erdal Tombak, Ali Karaoğlu

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer toplantıda alınan kararların Bolu ve ilçelerimize hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.