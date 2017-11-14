Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Meclisi, Kasım ayı 2’nci birleşim toplantısı için 22 Kasım Çarşamba günü toplanması gerekiyordu. Ancak Meclis ani bir kararla Birim Müdürlüklerinden ve İmar komisyonundan gelen raporların görüşülmesi toplanma kararı aldı. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz başkanlığında bir araya gelen Meclis, ara birleşim toplantısında ilk olarak birim Birim Müdürlüklerinden gelen Köroğlu Parkı Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den tahsis edilen kredi kapsamının genişletilmesi konusunu görüşerek karara bağladı. Daha sonra Meclis’te imar komisyonundan gelen 5 konu görüşüldü ve oy birliği ile karara bağlandı.