Meclis olağanüstü toplanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çağrısı ile olağanüstü toplanacak. 25 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda 2021 yılı bütçesine ek ödenek ve belediye işyerlerindeki kiracıların kira sürelerine ilişkin konular görüşülecek.

Olağanüstü toplantı hakkında belediyeden yapılan açıklamada, “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine ek fıkra eklenmesine dair 5675 sayılı Kanunun 3. Maddesinde, “Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda 3 (üç) defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.” Maddesi gereği, gündemde yazılı önem arz eden konuları görüşmek üzere, 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30’da, Belediye Meclis salonunda olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirilecektir. Sayın Belediye Meclis Üyelerimizin, belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Toplantı gündemi ise şu şekilde belirlendi:

-Açılış – Yoklama

-2020 Yılı Bütçesine Ek Ödenek Talebi Konusunun Görüşülmesi,

-Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan İşyerlerindeki Kiracıların Kira Ücretleri ve Kira Sözleşme Sürelerinin Uzatılması Konusunun Görüşülmesi,

-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Mezarlıklar Biriminin ayrılarak Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Bağlanması ve Etkilenen Müdürlüklerin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Güncellenmesi Konusunun Görüşülmesi,

-Memur Dolu Kadro Değişikliği Konusunun Görüşülmesi