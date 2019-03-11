Meclis son toplantısını gergin geçirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi, son toplantısını geçtiğimiz Cuma günü Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonundan gelen rapor hakkında Meclise bilgi verildi. Denetim Raporu sunumunun ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aksoy, denetim raporunun içeriği ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Müdürlüklerdeki çalışmalar hakkında konuşan Aksoy, bazı çalışmaların yerinde ve doğru olduğundan memnun olduklarını ifade etti. Aksoy konuşmasında Belediye’nin yaptığı bazı ihaleler ve çalışmalar hakkında ortaya çıkan rakamları eleştirerek Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a neden bunların olduğuna ilişkin sorular yöneltti. Aksoy ayrıca, Bolu Belediyesi birimlerini denetleyebildiklerini ancak Belediye tarafından çalıştırılan şirketin denetlenmeye kapalı olduğunu belirterek, “Şirketin her paraya ihtiyacı olduğunda Belediye Meclisi verdi. Ama Belediye Meclisi olarak şirketi denetleyemiyoruz” dedi.

MALİYET 20 MİLYON’DAN 50 MİLYON TL’YE

Değerlendirme raporundaki rakamlara dikkat çeken Aksoy, “Karadere Sularının ilk ihalesi yapıldığında tek bir firma katıldı. 20 milyon liraya ihale edildi. Ama sayın başkan her şeyi çok bildiği için 20 milyon liralık ihaleyi çok bularak ihaleyi iptal etti. Daha sonra 16-17 milyona yakın bir bedelle ihale oldu. Ama önümüzde geldiğinde KaradereTünelinin bitmiş haliyle 50 milyonun üstünde bir maliyete ulaşacağını biliyoruz. Sayın Başkan 20 milyonluk anahtar teslim ihaleyi bozmamış olsaydı belediyenin cebinde 30 milyon parası olacaktı. Ayrıca teknik eleman olarak bir danışmana vermiş olduğumuz bedeller var. Bu danışman bu maliyetin artmasına neden engel olamadı bilgisi neydi? Bu konuda da Bolu kamuoyunun bilgisi olmadı. Karadere sularının Bolu’ya gelmesini hasretle bekliyoruz” dedi.

Aksoy ayrıca Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı için Kazakistan’dan getirilen heykele 4 milyon 401 bin TL verildiğine dikkat çekti.

AKSOY, “ŞEREFSİZ SENSİN”

Aksoy’un ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Aksoy’a sert sözlerle yüklendi. Yılmaz konuşmasında Aksoy’un ihaleler konusunda yaptığı açıklamalara karşı, “Sen Bolu Belediyesi’ni yolsuzluk yaptı, bilmem ne yaptı, hangi ihaleyi şu fiyata verdi diyecek kadar şerefsizce davranabiliyorsun” dedi. Yılmaz’ın sert çıkışına Aksoy ise, “Şerefsiz sensin” diyerek karşılık verdi. Yılmaz ise buna karşılık, “Bunu diyen şerefsizdir. Eğer biz meclis üyesi belediyenin ihalelerinde bir şey görür de bunu hemen hukuki mecraya taşımazsa, bunu bu alanda konuşarak bir algı yönetmeye çalışırsa bir ahlaki problemi var demektir” diye konuştu.

BEYKOZ, “DAHA FAZLA SİZİN KONUŞMANIZA TAHAMMÜL EDEMEYECEĞİM”

Tartışmanın ardından salonda soğuk rüzgarlar eserken toplantı Plan ve Bütçe Teftiş Murakabe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi ile devam etti. Komisyon raporu doğrultusunda Belediye bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilecek 2 adat mühendis ve 1 adet teknikere ödenecek aylık ücretin tespiti konusuna şerh koyan CHP Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz ise söz alarak, bu konuda ısrarcı olunmasına bir anlam veremediğini belirtti. Konuşmasında Beykoz alınacak kişilere kötülük yapıldığını ifade ederken Alaaddin Yılmaz gergin ortamı sürdürerek Beykoz’un konuşmasını kesmeye çalıştı. Beykoz konuşmasının devamında Belediye Meclisinin görevinin artık sona erdiğini ifade ederek bu işlemlerin yeni gelen yönetime bırakılmasını istedi ve Alaaddin Yılmaz’a ithafen “Daha fazla sizin konuşmanıza tahammül edemeyeceğim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülüp karara bağlanmasına ile sona ererken, toplantı sonrası Belediye Meclis üyeleri ve birim amirleri toplu fotoğraf çekildi.

YILMAZ’A TEPKİ

Toplantının ardından Belediye Meclis Üyeleri için verilen veda yemeğine geçildi. Yemekte Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından meclis üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. CHP Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Aksoy ile Erhan Beykoz, Alaaddin Yılmaz’a tepki göstererekplaketlerini Yılmaz’ın elinden almadılar.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 13:58