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03 Ocak 2017 Salı
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    • Meclis toplantıları devam ediyor

    İl Genel Meclisinde Pazartesi günü başlayan Ocak Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantının Salı günü gerçekleşen oturumunda 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

    03 Ocak 2017 Salı 14:45
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    Meclis toplantıları devam ediyor

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Yaşar Yüceer Başkanlığında Salı günü gerçekleşen oturumda İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve Kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2017 yılında uygulanacak m3. fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor karara bağlandıktan sonra 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 17. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimde Denetim Komisyonuna Yusuf Gökçe, Ahmet Uzun, Osman Cabgu, Fehmi Çınar ve Eyüp Beşli seçildi.

    Toplantıda Mengen ilçesi Sazlar köyü hudutlarında 24 adet parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli yeni yerleşim alanı amaçlı imar planı değişikliğinin onanması ve Merkez ilçe Kındıra köyü hudutlarında tapunun 2 pafta, 317 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Turizm Tesis alanı amaçlı imar planının onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar oy birliği ile kabul edilirken, İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2017 yılında uygulanacak olan m3. su kiralama bedellerinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da oy birliği ile kabul edildi.

    Toplantı, İl Özel İdaresinde çalışmakta olan bir adet sözleşmeli personele 2017 yılında uygulanacak olan ücret miktarının belirlenmesi talebinin oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile sona erdi. 

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisinde, Pazartesi, Günü

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