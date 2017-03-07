Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen il Genel Meclisi Mart Ayı toplantılarının Salı günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Merkez İlçe Yuva köyü Merkez, Aşağı ve Kütükçüler Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Söz konusu tahsisin uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi.

Merkez ilçe Muratlar köyü yeni yerleşim yerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı onaylanıncaya kadar 3194 sayılı imar kanununun 27. Maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılması konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun da oy birliği ile kabul edildiği toplantıda Merkez İlçe Bağışlar köyü Kadılar (öte) mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesi talebi oy birliği ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda ayrıca Bolöztur A.Ş.ne ait aracın İl Özel İdaresine satın alınması kararlaştırılırken, Gerede köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 300 bin TL. ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, Yeniçağa köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 30 bin TL. ödeneğin Yeniçağa Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talepleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.