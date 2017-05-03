BASIN BÜLTENİ

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen ve Salı günü başlayan İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda Mengen İlçesi Kadılar köyünde tapunun 1100 parsel nosunda kayıtlı 397.00 m2.lik taşınmaz için MuhittinKayaaltı adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi, Mengen İlçesi Kadılar köyünde tapunun 1101 parsel nosunda kayıtlı 372.00 m2.lik taşınmaz için Ahmet Altıntaş adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi, Dörtdivan İlçesi Yağbaşlar köyünde tapunun 977 parsel nosunda kayıtlı 400.00 m2.lik taşınmaz için Gülfidan Atlıkan adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, Merkez ilçe Yayladınlar Köyünde halen kullanılan mevcut içme ve kullanma suyunun tahsisinin yapılması talebi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.