Meclis toplantıları ertelendi

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi. Zorunlu hallerde olağanüstü toplantı, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik belirtilen tedbirlerin alınması gerekli görüldüğüne dikkat çekildi. Genelge ile alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:

“ -Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı.

-Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilecek.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 12:58