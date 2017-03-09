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09 Mart 2017 Perşembe
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    • Meclis toplantılarında sona gelindi

    İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları devam ediyor. Son oturumda 8 madde görüşülürken, toplantılar Cuma günü gerçekleşecek son oturumla tamamlanacak.

    09 Mart 2017 Perşembe 13:30
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    Meclis toplantılarında sona gelindi

    BASIN BÜLTENİ

    Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak 2016 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu görüşüldü. Hazırlanan raporla Özel İdarenin geçtiğimiz yıl yaptığı faaliyetleri meclis üyelerine anlatan Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, 2016 yılının çalışmalar açısından verimli bir yıl olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantıda Özel İdare birim müdürleri de hazır bulundu.

    “Her zaman söylüyoruz; biz bir aileyiz”

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de Özel İdarenin karar organı olarak yapılan çalışmaların başarılı olmasından dolayı kendilerinin de memnuniyet duyduğunu belirterek, “Her zaman söylüyoruz; biz bir aileyiz. Özel İdarenin karar organı olarak hedefimiz ve amacımız aynı. Bizler belediyelerle ve tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ekip olmanın mutluluğu içerisinde başarılara ulaşıyoruz. Burada alınan kararlar doğrultusunda Özel İdaremiz imkanlarıyla Bolu’nun her yerine hizmet ulaştırıyoruz.Performansımızı daha da artırmak için bütün önerilere açık olduğumuzu da belirtmek isterim. Yapılan başarılı hizmetlerden birlikte gurur duyuyoruz. 2016 yılı Özel İdaremiz açısından başarılı bir yıl oldu ancak 2017 yılının daha da başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

    Faaliyet raporunun görüşülmesinin ardından diğer gündem maddelerine geçildi. Göynük  İlçesi  Tepebaşı  köyü 152 ada 5 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Akaryakıt – LPG İkmal İstasyonu)  Amaçlı  Uygulamalı İmar  Planı’nın onaylanmasının uygun olduğu belirtilen İmar ve Bayındırlık  Komisyonu oy birliği ile kabul edilirken, Merkez ilçe, Değirmenbeli köyü, Elmalık deresinde bulunan Q=3,00lt./sn. debilik dere suyunun Q=0.15 lt./sn. debilik kısmının kiralanması için kira süresinin belirlenmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporlar doğrultusunda söz konusu kira süresinin 5 yıl uzatılmasının uygun olduğu kararlaştırıldı.

     Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait İzzet Baysal Caddesindeki iş merkezinde bulunan, Bolu Müftülüğüne tahsisli dükkanların tahsis süresinin 1 yıl uzatılmasını kararlaştırsan meclis üyeleri, Gerede ilçesinde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki şartlarının araştırılması konusunu Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale etti.

    Toplantıda son olarak Göynük ilçe köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 300.000 TL. ödeneğin Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması, Mengen ilçe köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 200.000 TL. ödeneğin Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması, Mudurnu ilçe köylerinin muhtelif ihtiyaçları için gerekli olan 395.000 TL. ödeneğin Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talepleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

    İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları Cuma günü gerçekleşecek son oturumla tamamlanacak.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Mart, Ayı

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