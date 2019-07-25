Meclis Toplantısı 1 Ağustos’ta

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanlığı Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısının ilk oturumunun tarihini duyurdu. Belediyeden yapılan duyuruda, “Bolu Belediye Meclisinin 2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 17.30’da Bolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir” denildi.

Gerçekleştirilecek toplantıda imar tadilat başvuruları ve birim müdürlüklerinden gelecek evraklar görüşülüp karara bağlanacak.

“ALKOLLÜ MEKAN KONUSU GÜNDEME GELECEK Mİ?

Toplantıda ayrıca Temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumunda ve sonrasında kamuoyunda tartışma konusu haline gelen “alkollü mekanların bir bölgede toplanması” konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Temmuz ayı ikinci oturumunda 2012 yılında alınan alkollü mekanların Büyüksu Deresi bölgesinde toplanması hususundaki kararın kaldırılması görüşülmüş AK Parti grubunun itirazlarına rağmen karar oy çokluğu ile meclisten geçmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yapılan itirazlara karşılık, alkollü mekanların toplanacağı yer ile ilgili çalışmaların Valilik ve Emniyet ile görüşülerek bir an önce yapılıp Ağustos ayı meclis toplantısında gündeme alınmasını istemişti.