Meclis toplantısı 10 Haziran’da

Bolu Belediye Başkanlığı, Haziran ayı meclis toplantısının ne zaman yapılacağını duyurdu. Haziran ayı meclis toplantısında gündemdeki tartışmalı konuların da konuşulması bekleniyor.

Meclis toplantısı 10 Haziran’da

Haber: Birol Ertunç

Bolu Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının gün ve saatini duyurdu. Yapılan duyuruda, “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, Bolu Belediye Meclisinin 2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da Bolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecektir. Sayın Belediye Meclis Üyelerimizin, belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur” ifadelerine yer verildi.

İmar tadilat başvurularının ve birim müdürlüklerinden gelen konuların görüşüleceği toplantıda gündemdeki bazı tartışmalı konuların da konuşulması bekleniyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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