Meclis üyeleri korona oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partili(CHP) Meclis Üyesi Cumhur Bandakçıoğlu ile İYİ Partili Meclis Üyesi Mansur Şen katılmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bandakçıoğlu ve Şen’in koronavirüse yakalandığını söyledi. Başkan Özcan, “Cumhur Bey ve Mansur Beyin covid testleri pozitif çıktığı için aramızda değiller. İkisinin de durumu çok şükür iyiymiş. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 14:10