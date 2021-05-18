Meclis üyelerinden Filistin açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri başlatıldı. Arife günü Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere İsrail askerlerinin saldırması ülkemizde ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. İsrail’in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırılar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Üyeleri de bir basın açıklaması yaparak uluslararası toplumu birlikte hareket etmeye davet etti.

“İSRAİL’İN SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Erhan Beykoz, Eyüp Beşli, Erdal Tombak, Alaattin Karadoğan ve Bedri Pehlivan imzalı açıklamada, “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

“İSRAİL'E KARŞI NET, GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR TAVIR ALINMASI ŞARTTIR”

Saldırıların Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam ettiği belirtilen açıklamada İl Genel Meclisi üyelerince ayrıca şunlar aktarıldı: “İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. CHP İl Genel Meclisi Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”