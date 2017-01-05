HABER: Esra ÖZTÜRK

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, meclis üyeleri ile birlikte kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Bolu’daki görevlerine yeni başlayan bürokratlara hayırlı olsun diyen Yüceer ve meclis üyeleri ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Turan’ı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu’nun doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birine geldiniz. Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte sizlere hem hoş geldiniz demek, hem de görevlerinizde başarılar dilemek istedik. Bizler 23 meclis üyesi olarak Bolu merkez ve ilçelerimizdeki köylerin bütün eksiklerini karşılamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin hizmet amacı belli. İnsanımıza hizmet ediyoruz, onların sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Göreviniz boyunca yanınızdayız ve yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız. Tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.

Yüceer ve beraberindekiler daha sonra Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erdal ile İdari Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Erdal Dilekçi'yi de ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

