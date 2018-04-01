Haber: Semih Baykal

2017 yılının Ekim ayında yapılması planlanan ancak 1 Nisan 2018 tarihine ertelenen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis ve meslek komitesi seçimleri yapıldı. Seçimlere bu yıl ilgi bir hayli fazlaydı. Yapılan seçimler sonrası bazı meslek gruplarında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. 38 Meclis üyesinin 15 gurupta yer aldığı seçimlerde, kamuoyu tarafından bilinen birçok isim Meclis’e seçilebilmek için yarıştı. Saat 09.30’da başlayan seçimler seçim kurulundan görevli gözetmen denetiminde yapılarak oy kullanma işlemi başladı. Meclis üyeleri ve meslek grupları seçiminde oda üyeleri saat 17.00’a kadar oy kullandı. Çekişmeli geçen seçim sonunda sandıkların açılmasının ardından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nde yer alacak isimler belirlendi. Oluşan Meclis 7 Nisan 2018 tarihinde Bolu TSO Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanını seçecek.

İŞTE MECLİSE GİREN İSİMLER

1 GRUP; 257 üyenin bulunduğu grupta, 3 üye Meclise girdi. Sandıktan Türker Ateş, Gürhan Gökdemir ve Rıfat Doğan galip çıktı.

2 GRUP; 191 üyenin bulunduğu grupta, 3 üyenin meclise girdiği grupta iki liste yarıştı. En çok çekişmenin yaşandığı bu grupta ilk listede yer alan Melih Yaman ve Salih Aziz Ardıhan ve Seçkin Kavarna sandıktan galip çıkan isimler oldu.

3 GRUP; 70 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Sandıktan Atila Çelikpençe ve Kayhan Perçin galip çıktı.

4 GRUP; 135 üyenin bulunduğu 3 üyenin meclise girdiği grup iki liste seçime girdi. Buna göre, İsmail Öztürk ve Emin Semercioğlu meclise giren isimler oldu.

5 GRUP; 207 üyenin bulunduğu grupta tek liste ile seçime girildi. Sandıktan Halit Ergül, Abdullah Ayarcan ve İlkay Bayrak isimleri çıktı.

6 GRUP; 156 üyenin bulunduğu grupta 3 üye meclise girdi. Tek listenin yarıştığı grupta sandıktan Cavit Demir, F. Lebibe Özçağlar ve Erhan Özdemir isimleri çıktı.

7 GRUP; 122 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Sandıktan Savaş Sakarya ve Cemil Akay isimleri çıktı.

8 GRUP; 146 üyenin bulunduğu 3 üye meclise girdi. Sandıktan Mustafa Özkoparan, Oktay Türk ve Yücel Yılmaz isimleri çıktı.

9 GRUP; 408 üyenin bulunduğu grupta 3 üye meclise girdi. Sandıktan Aydoğan Tekin, Hasan Ayar ve Abdullah Alemdar galip çıktı.

10 GRUP; 106 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Cumhur Özçelik ve Murat Koca isimleri çıktı.

11 GRUP: 183 üyenin bulunduğu grupta 3 üye meclise girdi. Tek liste seçimlere girilen sandıktan Engin Ergin, Ercan Albayrak ve Çarıkcı isimleri çıktı.

12 GRUP; 206 üyenin bulunduğu grupta nakliyatçılar yer aldı. 3 üyenin meclise girdiği grupta iki liste seçimlere girdi. Hakkı Fidan, İlhami Kesen, Erdal Bayrak isimleri çıktı.

13 GRUP; 98 üyenin bulunduğu grupta 2 üye meclise girdi. Bu grupta tek liste seçime girerken sandıktan çıkan isimler Orhan Kahraman ve Muzaffer Gündüz oldu.

14 GRUP; 109 üyenin bulunduğu gruptan, 2 üye meclise girdi. Grupta iki liste yarışırken sandıktan Abdi Ayhan Önder ve Metin Kumaş isimleri çıktı.

15 GRUP; 61 üyenin bulunduğu son grupta 2 üye meclise girdi. Fatih Yamaner ve Vedat Yardemir isimleri çıktı.