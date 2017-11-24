Haber: BMA

Kasım ayı başından bu yana İl Genel Meclisinde bütçe maratonu devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe taleplerinin karara bağlanacağı meclisin son oturumunda sürpriz yaşandı. AK Parti Gurubu adına Mengen İl Genel Meclis Üyesi Zeki Ozulluoğlu, CHP Gurubu adına Mengen İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Beşli meclisin iki Emekli Öğretmeni Yaşar Yüceer ve Üzeyir Ercivan’a meclis üyeleri adına çiçek takdim etti. Ozulluoğlu ve Beşli’nin sürprizi karşısında duygulanan Yaşar Yüceer ve Üzeyir Ercivan’da kendilerini unutmayan arkadaşlarına teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin bu önemli gününü kutladılar.