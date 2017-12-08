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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Mecliste 2017 yılı tamamlandı

    İl Genel Meclisinde 4 Aralık’ta başlayan toplantılar Cuma günü gerçekleşen oturumla sona erdi. Yılın son toplantısının yapıldığı mecliste, Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, yıl boyunca özverili bir şekilde toplantılara katılan meclis üyelerine ve başarılı çalışmalarından dolayı Özel İdare çalışanlarına teşekkür etti.

    08 Aralık 2017 Cuma 11:39
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    Mecliste 2017 yılı tamamlandı

    Haber: Semih Baykal 
    İl Genel Meclisi aralık Ayı toplantıları sona erdi. Yılın son toplantısının gerçekleştiği mecliste, Mudurnu İlçesi, Kovucak köyü tapunun 105 ada18 numaralı parsele ait Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen rapor görüşülerek kabul edildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Halk Kütüphanesinin hizmet koşulları ve ihtiyaçları ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor da bu toplantıda görüşüldü. Raporda İl Halk Kütüphanesine öğrencilerinin ilgi gösterdiği ve kütüphanenin fiziki koşullarının da oldukça iyi görüldüğü belirtildi. Mudurnu İlçesi Bekdemirler köyü, tapunun 176 ada 14 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildiği toplantıda İl Özel İdaresince 2018 yılında uygulanacak olan etüt ve rapor ücretlerinin belirlenmesi talebi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Böylece 2017 yılının tamamlandığı mecliste toplantı sonrası konuşan İl Genel Meclis başkanı Yaşar Yüceer, “Meclisimizde Aralık Ayı toplantılarımızı bugün itibarıyla tamamladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı 2017 yılının da son toplantısı idi. Mecliste 4’üncü yılımızı doldururken, her geçen yıl daha güzel işler yapma hedefiyle çalışıyoruz. 2017 yılı boyunca eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede Bolu ve ilçelerimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğimiz inancıyla, yıl boyunca özverili bir şekilde toplantılara katılarak önemli kararlara imza atan tüm meclis üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyor, İl Özel İdaremizin değerli çalışanlarını da kutluyorum. Durmak yok, hizmete devam” diye konuştu. Toplantı İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının 02 Ocak Salı günü başlamasının kararlaştırılmasıyla sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisinde, 4, Aralık’ta

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