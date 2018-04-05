Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda ilk olarak Mengen İlçesi, Karaşeyhler Köyü, Karamanlar Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisinin yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor görüşüldü ve tahsis oy birliği ile kabul edildi. İl Özel İdaresinin 2018 yılı II. Kat asfalt programının yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporda toplantıda ele alındı. Toplam 3 milyon TL ödenek ile 168 km. II. Kat asfalt yapımı planlandığı belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi yapılan 17 adet okulun kantin yerlerinin tahsisinin yapılması ve arz bedellerinin tespitinin yapılması talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildiği toplantıda Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü, Merkez, Osmanoğlu ve Çıralıköprü Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması talebi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda son olarak Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 1 milyon TL, Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 368 bin TL ödenek aktarılması talepleri Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.