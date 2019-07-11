Mecliste alkollü mekan tartışması

Haber: Gönül Olutürk

Temmuz ayı ikinci oturumunu gerçekleştiren Bolu Belediye Meclisinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban arasında yeni bir tartışma yaşandı. Gündem maddesi olarak İmar Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda görüşülen alkollü mekanlarla ilgili konuya AK Parti grubu adına Burak Balaban itiraz etti. 2012 yılında alınan alkollü mekanların Büyüksu Deresi bölgesinde toplanması hususundaki kararın kaldırılmasına ilişkin itiraz eden Balaban, bu konunun çok hassas olduğunu ifade ederek maddenin geri çekilmesini ve daha sonraki toplantılarda ana gündem maddesi olarak görüşülmesini istedi.

“BOLU’YU ALKOL CENNETİ YAPALIM GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Balaban’ın itirazının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Balaban’a tepki gösterdi. Başkan Özcan konuşmasında, “Öteden beri bu karar alındığında da söyledik, sadece bir bölgede üstelik şehirden ayrışmış bir bölgenin içkili eğlence mekanı olarak tahsis edilmesi o bölgeyi batakhaneye çevirir. Ben zaten şunu söyleyecektim: ‘Yeni bir karar alınıncaya karar herhangi bir ruhsat verilmeyecek.’ Dolayısıyla bunları dinleyip bu konuşmayı yapsaydınız. Bir de canı isteyen canı istediği yere bu karar kalkınca alkollü işyeri açacak gibi bir algı son derece yanlış. Ortada bir yönetmelik var zaten. Bu kararı alsan da almasan da o yönetmelik hükümlerine uymak zorundasın. Okullara belli mesafesi olması lazım, camilere belli mesafesi olması lazım. Biz şu anda hiçbir yer alkollü iş yeri için yer vermedik. Başvurular var. Hatta ruhsat devrine de izin vermedik. Geçmişte böyle uygulamalar var. Bizim burada Bolu’yu alkol cenneti yapalım falan gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

“TOPLUMDA ALKOLÜN YAYGINLAŞMASINDAN YANA DEĞİLİM”

Konuşmasının devamında ‘Bolu’da turizmi geliştireceğiz diyorsak’ her gelen turistin ihtiyacına cevap verecek mekanların olması gerektiğini belirterek, “Bu işler dayatma ile olmaz. Kimse kimseye alkolü teşvik edemeyeceği gibi kurallara uyduğu sürece de kimin ne içtiğine de vatandaş karışamaz. Suç işlendiği takdirde güvenlik güçleri de uyarır. Şu konuda da hassas davranmak istiyorum. Benim gönlümden geçen şu belli bölgeleri belirlemek, emniyetten valilikten görüş alacağız zaten bununla ilgili. Belli bölgeleri belirlemek yetmez, o bölgelerde canı isteyen canı istediği gibi alkollü mekan ruhsatı alamasın diye bu konuda encümene de bir yetki verelim, kararı bu şekilde alalım düşüncesindeyim. ‘Şu bölge benim hakkım, ben buraya alacağım’ diyen herkese de bu ruhsatı vermekten yana da değilim. Dolayısıyla bu karar zaten alınmış, bu karar niye alınmış biliyoruz. O bölgede herhangi bir mekan açılabilmesi mümkün mü zaten bu haliyle? Ama dediğim gibi biz bu konuda emin olun sizden daha fazla hassasiyet taşıyorum. Toplumda alkolün yaygınlaşmasından yana değilim, hiçbir zaman da olmadım. Ama yasalar, kurallar konulsun o kurallara göre objektif değerlendirmeler de yapılsın” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR MECLİS KARARI ÇIKTIKTAN SONRA BU DEĞERLENDİRİLECEK”

Başkan Özcan’ın düşüncelerinden sonra Burak Balaban maddenin geri çekilip yeni bölgelerin belirlendikten sonra gündeme getirilmesini isteğini yineledi. Balaban’ın isteğini yinelemesine Başkan Özcan, “Bu konuda yeni bir meclis kararı alınmadan, biz sadece salt yönetmeliğe dayalı olarak herhangi bir işletmeye alkol ruhsatı vermeyeceğiz. Yeni bir meclis kararı çıktıktan sonra bu değerlendirilecek. Bu kararı almamız bu konudaki çalışmaların hızlanması demek. Ben Ağustos ayı meclisine bu konuda gerekli çalışmayı yapıp getirelim diye düşünüyorum. Bu süre içerisinde de emri vaki, ortada boşluk var düşüncesiyle böyle bir şey yapma derdinde değiliz. Mümkün olduğu kadar da alkollü mekanların çok yaygınlaşmaması noktasında da beş yıllık dönemim boyunca çok büyük hassasiyet göstereceğimi de sizler de kamuoyu iyi bilsin” diyerek cevap verdi.