



Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayacak olan Aralık Ayı toplantılarının ilk oturumunda; İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve Kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2018 yılında uygulanacak metreküp fiyatları ile İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2018 yılında uygulanacak olan metreküp kiralama bedelleri belirlenecek. Ardından Seben Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Toplantı Mengen İlçesi Nazırlar köyü tapunun 457 nolu taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek raporun görüşülüp karara bağlanması ile sona erecek.

05 ARALIK SALI

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda meclis üyeleri İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Kıbrısçık İlçe Özel İdare Müdürlüğü kısmında (Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri) bölümünde bulunan 40.000 TL. ödeneğin İlçe Özel İdare şantiye binası yapımında kullanılmak üzere Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına, İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinde bulunan Dörtdivan İlçesi Köye Yönelik Hizmetlerde bulunan ödenekten, Yağbaşlar ve Ömerpaşalar köylerine kilitli parke taşı yapımı için 25.000 ödeneğin Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporları ele alacak. Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan 36.700,00-TL. ödeneğin tahsis değişikliğinin yapılmasına ilişkin komisyon raporu da bu toplantıda ele alınacak. Ardından Mudurnu ilçesi, Kovucak köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi talebi görüşülüp karara bağlanacak.

06 ARALIK ÇARŞAMBA

Çarşamba günü İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında (Kıbrısçık Hükümet Konağı) bölümünde bulunan 50.000 TL. ödeneğin Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu görüşecek olan meclis üyeleri Merkez İlçe Tabaklar mahallesi 317 ada 110 parselde bulunan yıkılan sinema binasının yerine İl Özel İdare İş Merkezi yapılması için ihtiyaç olan ödeneğin temini ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu karara bağlayacak. Toplantıda Merkez İlçe, Güneyfelakettin köyü Çiftlik (Değirmenyanı) Mahallesi, Cinler Mahallesi ve Muslar Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek raporda görüşülecek.

Merkez İlçe Yumrukaya köyü tapunun 723 ada, 724 ada18 numaralı parsele ait Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebi de bu toplantıda görüşülecek.

07 ARALIK PERŞEMBE

Toplantıların Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, merkez ilçe Sümer Mahallesinde bulunan Hacı Bayram Veli Ortaokulu yeni binada 60.m2.lik alan ile Aktaş mahallesinde bulunan Gazipaşa ortaokulu yeni binadaki 105 m2.lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesi talepleri ele alınacak. İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirleneceği mecliste, Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak

yapılaşmalarda uygulanacak olan 2018 yılında para cezaları da belirlenmiş olacak. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ve İlçelerde kirada bulunan mülklerin kira sürelerinin uzatılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporun görüşülmesi ile oturum sona erecek.

08 ARALIK CUMA

İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantılarının son gününde ise Mudurnu İlçesi, Kovucak köyü tapunun 105 ada18 numaralı parsele ait Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan İl Halk Kütüphanesinin hizmet koşulları ve ihtiyaçları ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek raporu da ele alacak olan meclis üyeleri son olarak Mudurnu İlesi Bekdemirler köyü, tapunun 176 ada 14 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması talebini görüşecek.