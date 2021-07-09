Mecliste hoparlör tartışması

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Meclis Toplantısının 2. Oturumunda, Ak Parti Belediye Meclis üyelerinin, Belediye’den mikrofon istedikleri halde verilmemesi üzerine AKP’li üyeler meclise mikrofonlu hoparlör getirdi. Bunun üzerine de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “arkadaşlar işi iyice şova çevirdiniz. Ne zaman kürsüye çıkmak istediniz de hayır dedik size. Siz şov yapmak için imamın mikrofonunu almış gelmişsiniz. İmamdan izin aldın mı? Ben bunu meclise götüreyim mi? Dedin mi? Söz isteyen varsa buyursun kürsüye” dedi. AK Parti Bolu Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Uğur Akbay ise Tanju Özcan’a cevap olarak, “defalarca mikrofon istedik mi? İstedik. Arkadaşlara bu konuda talimat verdiniz mi? her söz alışımızda sesimizi duyurmak için kürsüye mi çıkmamız gerekiyor?” ifadelerini kullandı.