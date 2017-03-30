banner128

banner101

30 Mart 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Mecliste Nisan toplantıları başlıyor

    İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları 03 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Hafta boyunca devam edecek toplantılarda meclis üyeleri yine önemli kararlara imza atacak.

    30 Mart 2017 Perşembe 11:04
    Bu haber 74 kez okundu
    Mecliste Nisan toplantıları başlıyor

    Haber: BMA

    Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayacak olan İl Genel Meclisi Nisan toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında bulunan “Gerede Hükümet Konağı” bölümündeki 80.000 TL ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebinin görüşülmesinin ardından Merkez İlçe Yeniköy köyüne içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

    Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ise Merkez İlçe Bağışlar köyü Kadılar (öte) mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek raporu görüşecek olan meclis üyeleri, Merkez ilçe Elmalık köyü, Erenleraltı mevkiinde bulunan kaynak suyunun bir kısmının kiralama süresinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu karara bağlayacak.

    İl Genel Meclisi’nde Çarşamba günü ise Göynük İlçe Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde kullanılmak üzere yardım bölümünden 300.000 TL. ödeneğin Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesinin ardından İl Özel İdaresinin 2017 yılı II. kat asfalt programının yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor görüşülerek karara bağlanacak. İlimiz Merkez İlçe Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 100.000 TL. ödeneğin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi ile oturum sona erecek.

    Nisan Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda da ilk olarak Gerede İlçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Ardından İl Özel İdaresinde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için İdarece hazırlanan kadro ihdas ve kadro değişiklik cetvellerinin onaylanması ile sözleşmeli çalışacak olan mühendis, tekniker ve bilgisayar programcısı personele ödenecek ücret miktarının belirlenmesine ilişkin komisyon raporu ele alınacak.

    Toplantıların Cuma günü gerçekleşecek son oturumunda ise İl Encümeni’ne 3 adet üye seçimi ile birlikte İhtisas Komisyonlarının üye seçimleri gerçekleştirilecek.

    Anahtar Kelimeler: İl, Genel, Meclisi, Nisan, Ayı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TARİHİ KİMLİĞİ VE GÜNÜMÜZDE NEVRUZ -2-
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Varlığım Mutluluğumdur
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hoş Geldin Üç Aylar ve Regaip Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bordo salon “kütür kütür” stand up tadında mı?..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Açığa imza
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129