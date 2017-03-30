Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında Pazartesi günü başlayacak olan İl Genel Meclisi Nisan toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi 2017 yılı bütçesinin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kısmında bulunan “Gerede Hükümet Konağı” bölümündeki 80.000 TL ödeneğin Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılması talebinin görüşülmesinin ardından Merkez İlçe Yeniköy köyüne içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor görüşülüp karara bağlanacak.

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ise Merkez İlçe Bağışlar köyü Kadılar (öte) mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek raporu görüşecek olan meclis üyeleri, Merkez ilçe Elmalık köyü, Erenleraltı mevkiinde bulunan kaynak suyunun bir kısmının kiralama süresinin belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporu karara bağlayacak.

İl Genel Meclisi’nde Çarşamba günü ise Göynük İlçe Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde kullanılmak üzere yardım bölümünden 300.000 TL. ödeneğin Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesinin ardından İl Özel İdaresinin 2017 yılı II. kat asfalt programının yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen rapor görüşülerek karara bağlanacak. İlimiz Merkez İlçe Köye Yönelik Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak üzere yardım bölümünden 100.000 TL. ödeneğin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi ile oturum sona erecek.

Nisan Ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşecek oturumunda da ilk olarak Gerede İlçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek. Ardından İl Özel İdaresinde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için İdarece hazırlanan kadro ihdas ve kadro değişiklik cetvellerinin onaylanması ile sözleşmeli çalışacak olan mühendis, tekniker ve bilgisayar programcısı personele ödenecek ücret miktarının belirlenmesine ilişkin komisyon raporu ele alınacak.

Toplantıların Cuma günü gerçekleşecek son oturumunda ise İl Encümeni’ne 3 adet üye seçimi ile birlikte İhtisas Komisyonlarının üye seçimleri gerçekleştirilecek.