Mecliste seçim heyecanı, encümen üyeleri seçildi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında toplandı. Nisan ayı 1. oturumunda seçim heyecanı vardı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis divan katip üyeleri, encümen ve komisyon üyeleri için seçim yapıldı.

TUNÇEL VE ALPASLAN BAŞKANVEKİLİ OLDU

İlk olarak Belediye Meclisi başkanvekillikleri için seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Alpaslan 19, CHP’li Meclis Üyesi 19, AK Partili Nurettin Ulutürk 13 ve MHP’li Fatih Silin 13 oy aldı. Açıklanan sonuçlara göre Hakan Alpaslan ve Begüm Tunçel Meclis Başkanvekilliğine seçildiler.

Meclis divan katibi üye seçiminde ise 19’ar oy alan Mustafa Tuna Özcan ile Ergün Temel asil, Resmiye Kahruman ve Cevat Çatladı ise yedek üye olarak katip üyeliğe seçildiler.

ENCÜMEN’DE FİRE YOK

Belediye Encümen Üyeliği seçiminde ise Başkan Özcan’ın yüzünü güldüren sonuç geldi. CHP grubu encümene Mustafa Güldal, Tahsin Mert Karagöz ve İYİ Partili Ahmet Yılmaz’ı; AK Parti grubu ise Kamuran Avcı ile MHP’li Necdet Çakır’ı aday gösterdi. Yapılan oylama neticesinde Mustafa Güldal 18, Tahsin Mert Karagöz 19, Ahmet Yılmaz 18 oy, Kamuran Avcı ile Necdet Çakır ise 13 oy aldı. Sonuçlara göre yeni belediye encümeni CHP’li Mustafa Güldal ve Tahsin Mert Karagöz ile İYİ Partili Ahmet Yılmaz isimlerinden oluştu.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Toplantının devamında ayrıca 7 ayrı komisyon için de üye seçimleri açık oylama ile gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda komisyon üyeleri şu şekilde oluştu:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Hüseyin Ekrem Serin, Resmiye Kahruman, Hakan Alpaslan, Uğur Akbay, Bülent Oturak

İmar Komisyonu: Asuman Şentürk Tekin, Suat Orhan, Onur Koyunoğlu, İsmail Yerlikaya, Necdet Çakır

Çeşitli İşler Komisyonu: Ahmet Fidan, Ergün Temel, Suat Orhan, Şaziye Turan, Fatih Silin

Teftiş ve Murakebe Komisyonu: Tuna Özcan, Begüm Tunçel, Cumhur Bandakçıoğlu, Hatice Dinç, Kamuran Avcı

Turizm ve Tanıtım Komisyonu: Cihan Tutal, Onur Koyunoğlu, Cumhur Bandakçıoğlu, Semih Dimicioğlu, Burak Balaban

Hayvan Hakları Komisyonu: Suat Orhan, Tahsin Mert Karagöz, Cevat Çatladı, Hüseyin Türkmen, Nurettin Ulutürk

İnsan Hakları Komisyonu: Hakan Alpaslan, Suat Orhan, Hüseyin Ekrem Serin, Hacer Çınar, Şaziye Turan