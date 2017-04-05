Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi’nin, Bolu Belediye Binası Meclis Salonunda gerçekleştirdiği Nisan ayı toplantılarında komisyonlardaki isimler belli oybirliği ile belli oldu. İsimlerin önerilip ardından oylamaya geçildiği gündem maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Teftiş ve Murakabe Komisyonunda yer alacak isimler belirlendi. Aynı Zamanda CHP Grubu tarafından sunulan önerge ile artık komisyonlarda 1 CHP’li, 3 Ak Parti’li üye olması yerine, 2 CHP’li, 3 Ak Parti’li üye alınmasına karar verildi.

Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna Tahsin Akduman, Erhan Beykoz, Mustafa Fahrettin Aksoy, İmar Komisyonuna Aytaç Eskicioğlu, Basri Gökdelen, Kazım Konak, Hakan Özcan, Sabri Güngör Çeşitli İşler Komisyonuna Mahit Gültekin, Sabri Özdemir, Şükrü Özdemir, Haluk Yerlikaya Teftiş ve Murakabe Komisyonuna ise Ercan Üsküp, Engin Alemdar, Betül Sağlık, Birol Esen, Asuman Şentürk Tekin seçildi.