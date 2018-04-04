Haber: BMA

Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının Çarşamba günü gerçekleşen oturumunda seçim yapıldı. Dördüncü yılını dolduran mecliste ilk olarak gizli oylama ile İl Daimi Encümenine üç adet üye seçimi yapıldı. Oylama sonucunda İl Daimi Encümen üyeliğine Erdoğan Yetkin, İlhan Serçe ve Metin Demirbilek seçildi.

Ardından Meclis İhtisas Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi. Oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna; Erol Özak, Mümtaz Altınbaş, Yusuf Gökçe, Fehmi Çınar, Ömer Sezgin ve Eyüp Beşli. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Vedat Özkan, İlhan Serçe, Yaşar Yüceer, Metin Demirbilek, İsmail Akman, Erhan Çiftçi ve İbrahim Ayhan. Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Zeki Ozulluoğlu, Emine Erdal, Erdoğan Yetkin, Ahmet Uzun ve Bedri Pehlivan. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna; Üzeyir Ercivan, Mustafa Bayraktar, Osman Cabgu, Dursun Fidan ve Hasan Hüseyin Arslan seçildi.

Seçimlerin ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Buna göre; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kıbrıscık ilçesinde tapunun 108 ada, 1 parsel nosunda kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve halen kullanılmayan 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının Kıbrıscık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelecek raporlar görüşüldü. İhtiyaç duyulması halinde geri verilmesi şartı ile söz konusu tahsisin uygun olduğu belirtilen her iki rapor oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı, Mengen ilçesi Çubuk Köyü Merkez Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesi talebinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine 280.000 TL. ödenek aktarılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile sona erdi.