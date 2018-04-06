Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin yılmaz Başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantılarının Nisan Ayı birinci birleşim toplantısında ilk olarak gizli oy ile 1 yıllığına Emcümen Üyelerinin seçimi yapıldı. Encümen üyeliği için AK Parti’den Arzu Aydın, Haluk İnceler ve İbrahim Aksoy, CHP’den ise Hakan Özmen aday oldu. Seçimde Arzu Aydın, Haluk İnceler ve İbrahim Aksoy 21, Hakan Özmen 9 oy aldı. Bu sonuçlara göre Encümen üyeliğine 1 yıllığına Arzu Aydın, Haluk İnceler ve İbrahim Aksoy seçildi. Encümen üyeliği seçimin ardından ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi açık oy ile yapıldı. İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Ak Parti’den Burak Balaban, Canan Akbay, Engin Alemdar, CHP’den Erhan Beykoz ve Sami Özdemir oy birliği ile kabul edildi.

AKSOY VE GÜRKAN OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

İmar Komisyonu üyeliği için Başkan Alaaddin Yılmaz’a iki teklif verildi. İlk teklifte AK Parti’den Basri Gökdemir, Kazım Konak, Aytaç Eskicioğlu, CHP’den Sabri Güngör ve Hakan Özmen yer aldı. İkinci teklifte ise CHP’den Mustafa Fahrettin Aksoy ve Erkan Nahid Gürkan yer aldı. İlk teklifte yer alan AK Parti’den Basri Gökdemir, Kazım Konak, Aytaç Eskicioğlu, CHP’den Sabri Güngör ve Hakan Özmen komisyona seçilirken, ikinci teklifte yer alan Mustafa Fahrettin Aksoy ve Erkan Nahid Gürkan oy çokluğuyla reddedildi. Çeşitli İşler Komisyonu Üyeliğine ise AK Parti’den Haluk Yerlikaya, Şükrü Doğan, Muzaffer Zengin, CHP’den Sabri Güngör ve Asuman Şentürk Tekin oy birliği ile seçildi. Son olarak Teftiş ve Murakabe Komisyonu Üyeliğine ise, AK Parti’den Betül Sağlık, Özlem Çakır Titizoğlu, MHP’den Ercan Üsküp, CHP’den Berkay Bakırcı, Birdal Esen seçildi.