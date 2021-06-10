Mecliste 'su zammı' tartışması

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi Meclisi'nin Mayıs ayı oturumlarının ikincisi dün akşam saatlerinde Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Kentteki su kullanım fiyatlarındaki artışın görüşüldüğü toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, artışa karşı çıkan AK Parti grubu ile tartıştı. Su fiyatının artmasını enflasyonun yükselmesine bağlayan Başkan Özcan, "Ekonomi benim işim değil. Böyle ekonomi yönetimi mi olur? Ondan sonra suya niye zam yapıyorsun? diyorlar. Ben yapmıyorum hükümet yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler AK Partili meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.