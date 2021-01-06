Mecliste ‘su’dan tartışmalar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tanju Özcan’ın başkanlık ettiği toplantıda meclis üyeleri hazır bulundu. Birçok gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda denetim komisyon üyeleri de belirlendi.Gündeme gelen ilk konu yılbaşından önce meydana gelen su kesintisi oldu. Özcan kesintiyle ilgili birkaç gün önce yayınladığı ‘özür’ videosunda söylediklerini detaylandırarak yaşanan durumun sebeplerini açıkladı.

BAŞKAN SÖZ VERDİ

“İçinden geçen 13 tonluk basınçlı su çelik boruları eskitmişti. Önceki dönemlerde yapılmayan yenilemeler sebebiyle bu durum yaşandı. Bir buçuk yıldır çözümü araştırıyorduk. Anlaştığımız ekip bize 3 gün kesinti yaşanabileceğini haber verdi. Biz bunu geliştirdiğimiz bir yöntemle minimuma indirdik. Çalışmanın olduğu gün 4 ila 16 saatlik kesintiler yaşandı. Teknik ekiple yaşadığımız bir iletişim probleminden ötürü saatlerce vakit kaybettik. Bu durumun tekrar yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ufak tefek bölgesel kesintiler olabilir. Ancak bir daha genel kesintinin olmayacağı yönünde söz veriyorum.

KURAKLIK YAŞAMAYACAĞIZ

Özcan ayrıca Karadere kaynak sularını içme suyu şebekesine aktararak şehrin su ihtiyacını karşılayacak olan 3 bin 674 metrelik tünel projesi tamamlandığını duyurdu. Birkaç güne açılışın yapılacağını, Temmuz ayı gibi de suyun şehre verileceğini söyledi. Bu kaynağın ek kaynak olarak kullanılacağını, hiç yağmur yağmasa dahi Mart ayına kadar Bolu’da kuraklık yaşanmayacağını belirtti.

ÖZCAN’A ELEŞTİRİ

Toplantıda ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban da konuşma yaptı. Balaban kesinti konusunda Özcan’ı: Seçim yapılalı iki yıl olmuştur. Halen önceki dönemler suçlanıyor. Bahsedilen borular kesinlikle belediyenin sorumluluğunda değildir. İlbank tarafından ihalesi alınmış ve yapılmıştır. Bunun yanında yaşadıkları iletişim problemi kendi organizasyon problemlerinden kaynaklanıyor, diyerek suçladı.